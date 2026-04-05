"في أياكس، يُطلق على ذلك على الفور اسم سوء الإدارة، لكنه بالطبع ليس كذلك"

لا يرى مايكل فان براغ أن هناك سوء إدارة في نادي أياكس، حسبما صرح في برنامج «Goedemorgen Eredivisie». كما تطرق الرئيس السابق لمجلس الإشراف إلى تعيين أليكس كروس، الذي غادر أياكس بالفعل اعتبارًا من 1 فبراير.

"عندما يتعلق الأمر بأياكس، يتم ذكر كلمة سوء الإدارة على الفور، لكن هذا ليس صحيحًا بالطبع"، هكذا استهل فان براغ، الذي غادر أياكس منذ عام ونصف. "كنا نواجه آنذاك إرث (سفين، محرر) ميسلينتات. وقد حاول مجلس الإشراف حل هذه المشكلة بأفضل طريقة ممكنة."

وقد قدر فان براغ في ذلك الوقت أن الأمر سيستغرق ثلاث سنوات قبل أن يتم حله نهائياً. "نحن الآن في السنة الثانية وأرى تحسنات، لكن الوضع لم يصل بعد إلى ما ينبغي أن يكون عليه. أرفض مصطلح سوء الإدارة، لأنهم في أياكس يعملون على تغيير مسار الأمور."

عند تعيين أليكس كروس، تعرض فان براغ لانتقادات من جماهير أياكس. اتُهم كروس بالتداول بناءً على معلومات داخلية. "رأينا أنه لا يمكننا تعيينه، ثم تعرضنا لانتقادات شديدة بسبب ذلك." قال كروس مؤخرًا في بودكاستKale & Kokkie أن إيقافه عن العمل كان غير مبرر.

"حسناً، يبدو أن هذا ليس صحيحاً. فقد قررت هيئة الأسواق المالية (AFM) الآن أنه كان هناك تداول بناءً على معلومات داخلية. وإذا كنت شركة مدرجة في البورصة، فلا يمكنك تعيين هذا الشخص كرئيس تنفيذي، هذا لا يحدث في أي مكان!"، قال فان براغ. "إذا قال كروس ذلك الآن، فهو يحاول تبرئة نفسه."

كان المدير السابق لأياكس يرى أن كروس مناسب لمنصب الرئيس التنفيذي، لكن لم يكن بإمكانهم تعيينه. "لم يكن لدينا خيار آخر. كنت سأفعل الشيء نفسه مرة أخرى، وكان خلفائي سيفعلون ذلك أيضًا. لا يمكنك أن تفعل غير ذلك."

"ربما كان ذلك سوء إدارة في الماضي، لكنه الآن سياسة إصلاحية"، كما أقر فان براغ في ختام حديثه.