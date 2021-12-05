في أولى مباريات رانجيك .. مانشستر يونايتد يحقق فورًا مهمًا على كريستال بالاس

حقق مانشستر يونايتد فوزًا مهمًا على ضيفه كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة التي لعبت على أرضية ملعب "أولد ترافورد" شهدت هدف وحيد، مسجل بأقدام البرازيلي فريد لينتهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0.

وظهر كريستيانو رونالدو في أولى مباريات رانجيك في التشكيل الأساسي، بينما على الجانب الأخر اعتمد باتريك فييرا، المدير الفني لكريستال بالاس على ويلفريد زاها في الهجوم.

شهد الشوط الأول سيطرة تامة من جانب أصحاب الأرض لكن دون أي أهداف ليخيم التعادل السلبي على مجريات أول 45 دقيقة للمباراة.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى المدرب الفني الجديد لمانشستر يونايتد تغيير تكتيكي غيّر به نتيجة المباراة، حيث قام بإخراج سانشو وأدخل مايسون جرينوود بديلًا.

ليفتتح الشياطين الحمر التسجيل في الشوط الثاني، تحديدًا في الدقيقة 77 عن طريق فريد الذي استغل تمريرة من جانب جرينوود ليلعبها بباطن قدمه ويسكنها في الشباك.

بهذه النتيجة تمكن مانشستر يونايتد من رفع رصيده إلى النقطة 24 في المركز السادس على أمل الاستفاقة تحت قيادة المدرب الجديد، رالف رانجيك.

بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة 16 في المركز الثاني عشر ليؤكد نهاية البداية الواعدة تحت قيادة المدرب الجديد باتريك فييرا، حيث خسر النسور آخر 3 مباريات، على الرغم من ذلك كانوا في 7 مباريات متتالية دون هزيمة قبل ذلك.







