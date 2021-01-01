في انتظار ريال مدريد .. يوفنتوس يوافق على بيع رونالدو

النادي الإيطالي يستقر على عدم التجديد للنجم البرتغالي

أبدى نادي يوفنتوس الإيطالي، ترحيبه بفكرة التخلي عن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حالة الوصول العرض المناسب لضمه في الصيف.

صاحب الـ36 سنة ينتهي عقده مع يوفنتوس في نهاية يونيو 2022، وسط تكهنات مستمرة حول مصيره من التوقيع على عقد جديد.

"رونالدو هو أفضل لاعب في العالم ولن نسمح برحيله" .. هذه كانت كلمات فابيو باراتيتشي مدير يوفنتوس بعد الهزيمة من بينيفينتو بالدوري الإيطالي.

ومع ذلك قالت صحيفة "as" الإسبانية إن يوفنتوس يخطط للتخلي عن المهاجم المخضرم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت أن البرتغالي يكلف النادي ما يقرب من 87 مليون يورو سنويًا، بين تكاليف راتبه واستهلاك مبلغ الـ100 مليون يورو الذي حصل عليه ريال مدريد مقابل بيعه في 2018.

ولهذا السبب قررت إدارة النادي فتح الباب أمام رحيله، في حالة وصول أي عرض لا يقل عن 25 مليون يورو.

وإذا لم يصل العرض المناسب لرونالدو، سيستمر اللاعب حتى نهاية عقده مع يوفنتوس دون التوقيع على عقد جديد يربطه بالنادي لفترة أطول.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الأولوية الحالية لرونالدو هي العودة إلى ريال مدريد، حيث من غير المتوقع أن يضع اللاعب أي عقبات مالية لتحقيق هذه الرغبة، لكن النادي الإسباني لم يتواصل مع نظيره الإيطالي حتى الآن.

يذكر أن النجم البرتغالي نجح في تسجيل 30 هدفًا في 34 مباراة مع يوفنتوس بكل البطولات هذا الموسم، وارتفعت التكهنات حول رحيله بعد خروج الفريق أمام بورتو من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.