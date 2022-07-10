في انتظار الإعلان الرسمي.. ديمبيلي في برشلونة لتجديد تعاقده

ديمبيلي يقرر البقاء في برشلونة في آخر اللحظات

شوهد جناح نادي برشلونة الإسباني، عثمان ديمبيلي، وهو في مطار "إلبرات" وهو متوجهًا إلى مقر الفريق الكتالوني ليجدد تعاقده.

وكانت صفقة عثمان قد مرت بالعديد من المراحل المتغيرة، لكن يبدو وأنها استقرت الآن لصالح البلوجرانا.

فبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" فإن ديمبيلي قد تواجد بالفعل في مدينة برشلونة لإتمام الصفقة بصورة نهائية.

حيث نشر له مقطع فيديو وهو يسير في مطار "إلبرات" ومعه بعض الحقائب الخاصة، فيما أوضح مراسل قنوات "beIN SPORTS" السابق أشرف بن عياد، أن الجهاز الأمني للنادي الكتالوني هو من استقبل عثمان.

الجهاز الامني لنادي برشلونة هو الذي استقبل ديمبلي ✅ — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) July 10, 2022

وأوضح التقرير الخاص بصحيفة سبورت أن ديمبيلي قد وافق على عرض البلوجرانا الأخير، بعد أن توقف الحديث في تلك المسألة منذ نهاية الشهر الماضي.

وأشار التقرير إلى وصول عثمان رفقة "مجموعته الموثوقة"، ومن ضمنهم شقيقه، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن تجديده بحلول الغد أو في الأيام القليلة المقبلة.

Ousmane Dembélé has just landed in Barcelona. He’s back to complete the new contract with Barça, already agreed until June 2024 🚨🛬 #FCB



There’s full agreement still waiting for Barcelona final approval. Ousmane will reduce his salary.@victor_nahe 🎥⤵️pic.twitter.com/ZbYlkQW2EK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2022

وبحسب "سبورت" فإن عثمان لن يجدد عقده مع برشلونة لمدة طويلة كما هو متوقع، بل سيمدد تعاقده حتى عام 2024.

كما أنه قد وافق على تخفيض قيمة راتبه بنسبة 40% من عقده السابق، وهو ما يضعه في نفس فئة الجناح الشاب أنسو فاتي.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" فإنه إذا تم استيفاء جميع المتغيرات في العقد الجديد لعثمان في برشلونة، فقد يحصل على ما يصل إلى 10 ملايين يورو في الموسمين.

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