في انتظار الإعلان الرسمي.. برشلونة يؤمّن أراوخو بعقد "المليار يورو"

سوف يجدد الأوروجوياني رونالد أراوخو تعاقده بشكل رسمي مع برشلونة خلال الأيام القادمة، وكيل اللاعب اجتمع بماتيو أليماني وتناولا الغداء سويًا في مطعم ببرشلونة.

في انتظار الإعلان الرسمي

وخلال هذه الجلسة تم الاتفاق على كل شيء يخص الطرفين، بدءا من الموافقة الأكيدة من اللاعب، مرورًا بالمقابل المادي ومدة التعاقد، على أن تتبقى بعض الرتوش البسيطة التي سيتم الإعلان عنها فور إمضاء العقد رسميًا وتقديم الخبر لوسائل الإعلام من قبل النادي.

وفقًا لصحيفة "ماركا" فإن أراوخو سيبقى في البلوجرانا حتى عام 2026، وسوف يتلقى مقابلًا ماديًا ما بين 3-4 ملايين يورو سنويًا، مع وضع شرط جزائي بقيمة مليار يورو في عقده كما هو الحال مع النجمين أنسو فاتي وبيدري، وينتظر أن يوضع في عقد جافي الجديد أيضًا، وهو الذي ينتظر أن تجمعه جلسة بأليماني لحسم تجديد تعاقده في الأيام القادمة أيضًا.

ما الذي أخر الاتفاق؟

تم التوصل إلى الاتفاق أمس الثلاثاء، لينهي النادي كل شيء متعلق بتجديد اللاعب واهتمامات الأندية الأخرى به، وعلى رأسها مانشستر يونايتد، وتؤكد "ماركا" أن أحد أسباب تأخر اللاعب في التجديد كان أنباء إتمام ضم كل من فرانك كيسيه وأندرياس كريستنسن، وانتظاره لمعرفة ما سيتقاضاه الوافدون الجدد قبل أن يجدد للبلوجرانا.

لكن برشلونة استعجل الأوروجوياني في إجابة واضحة على سؤال: هل سيتم تجديد التعاقد أم لا؟ وهو ما أجاب عليه ناشئ لاماسيا الذي يقدم مستوى مبهرًا هذا الموسم وبالتحديد منذ وصول تشافي إلى سدة تدريب البلوجرانا.

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