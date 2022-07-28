في انتظار الإعلان الرسمي .. الشباب يتعاقد مع مدرب إسبانيول السابق

الشباب ينجح في الحصول على خدمات مدرب إسبانيول السابق لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

توصل نادي الشباب السعودي إلى اتفاق مع الإسباني فيسينتي مورينو ليتولى مهمة تدريب "الليوث" خلال الفترة المقبلة.

إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان، تحركت للتعاقد مع مورينو بعدما ألغت الاتفاق مع المدرب الإسباني خافيير كاييخا قبل أن يبدأ مهمته التدريبية مع الفريق.

وعلى الرغم من عدم إعلان الشباب رسميًا عن التعاقد مع مورينو، إلا أن صحيفة "الرياضية" السعودية أكدت أن إدارة "الليوث" اتفقت بشكل نهائي مع المدرب صاحب السبعة والأربعين عامًا لتدريب الفريق.

التقرير أكد أنه من المنتظر أن يصل مورينو إلى معسكر الشباب في مدينة ماربيا، من أجل توقيع العقود وبدء مهمته مع الفريق.

ماذا قدم مورينو في مسيرته التدريبية؟

بدأ فيسينتي مورينو مسيرته التدريبية مع فرق الشباب لنادي فالنسيا في يوليو 1995.

وبعد ذلك خاض عدة تجارب بسيطة، قبل أن يتولى تدريب فريق مايوركا خلال الفترة من 2017 وحتى 2020، وقاد الفريق في موسم 2017-18 نحو التأهل إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وفي 2020، تولى مورينو تدريب نادي إسبانيول، قبل أن يرحل في مايو 2022.

لماذا ألغى الشباب الاتفاق مع كاييخا؟

الشباب قبل عدة أيام أنهى الاتفاق مع خافيير كاييخا، لكن الإدارة قررت إلغاء الاتفاق مع المدرب وأبلغته رسميًا بذلك.

السبب في ذلك هو تغيير المدرب لعدد المساعدين الذين سيعتمد عليهم، وإصراره على مدرب مساعد عمره 29 عامًا رفضته إدارة الشباب.

وتم إلغاء الاتفاق بسبب تمسك المدرب بموقفه، وعدم التنازل عن شروط لتدريب الشباب.