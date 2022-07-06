في الوقت المناسب لفترة الإعداد .. تشيلسي يقترب من حسم صفقة ستيرلينج

صفقة انتقال رحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي إلى تشيلسي تدخل مرحلة الحسم.

دخلت صفقة انتقال رحيم ستيرلينج جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نادي تشيلسي المراحل الأخيرة بالفعل.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية قد أكدت الأسبوع الماضي أن تشيلسي ومانشستر سيتي يقتربان من الاتفاق على صفقة انتقال جناح منتخب إنجلترا إلى ملعب "ستامفورد بريدج".

واليوم الأربعاء، أكدت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية أن المفاوضات بين الناديين قد دخلت بالفعل في مرحلة الحسم.

وكشف التقرير أن تشيلسي سيدفع 52.5 مليون يورو للتعاقد مع ستيرلينج خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعتقد النادي اللندني أن الصفقة ستتم في الوقت المناسب لانضمام ستيرلينج إلى الجولة التحضيرية للموسم الجديد، والتي سيبدأها تشيلسي في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

ويقال إن ستيرلينج راضٍ عن بنود عقده الشخصي الذي قدمها تشيلسي، ومتحمس لفرصة العودة إلى لندن، حيث عاش من سن الخامسة حتى انضم إلى ليفربول في 2010 بعد عشر سنوات.

وأشار التقرير إلى أن القيمة الإجمالية للصفقة، تضم حوالي 12 مليون يورو كمتغيرات بناء أداء ستيرلينج مع تشيلسي.

وعلى صعيد متصل، أكد التقرير أن تشيلسي مستعد لبيع عدد من اللاعبين في خط الهجوم، في محاولة لتحسين قائمة الفريق.

ومن بيع اللاعبين المرشحين للخروج، فإن تشيلسي مستعد للاستماع إلى العروض التي ستقدم إلى المغربي حكيم زياش، والألماني تيمو فيرنر.

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