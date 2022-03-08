في الملعب وخارجه .. جماهير سيتي تسخر من فيرجسون

سخر مشجعو نادي مانشستر سيتي من السير أليكس فيرجسون، المدير الفني التاريخي للغريم مانشستر يونايتد، خلال مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي حقق فوزًا عريضًا على يونايتد يوم السبت بنتيجة 4-1، في قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب "الاتحاد".

وحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزي، فإن فيرجسون تواجد في مدرجات ملعب الاتحاد، لكن جماهير سيتي استغلت الأمر للكشف عن لافتة جديدة للسخرية من المدرب السابق نصها: "ليس في حياتي".

يشير الاقتباس إلى الإجابة الشهيرة التي قالها فيرجسون في عام 2009، عندما سُئل عما إذا كان سيتي يمكن أن يصبح الفريق المهيمن في مدينة مانشستر.

مانشستر سيتي أنهى الدوري الإنجليزي في مركز متقدم عن يونايتد في كل موسم منذ اعتزال السير أليكس في 2013، وحقق "القمر الأزرق" اللقب خمس مرات منذ ذلك الوقت.

مضايقة فيرجسون لم تقتصر على تلك اللافتة، بعد أن قام أحد جماهير السيتي بتصوير مدرب يونايتد السابق وهو يغادر ملعب "الاتحاد" ليكرر العبارة مرارًا أمامه.

وفي مقطع الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صاح المشجع باسمه ثم كرر عبارة "ليس في حياتي" أكثر من مرة.

ولم يتفاعل فيرجسون مع المشجع، وسار في طريقه وسط حماية من الحراس الشخصيين الذين رافقوه.

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