في الـ 36 من عمره .. نوبة قلبية مفاجئة لنجم ليفربول السابق

سبب الذعر لعائلته

يعاني لاعب ليفربول السابق مارك جونزاليس من نوبة قلبية في سن السادسة والثلاثين من عمره، الأمر الذي أكدته زوجته بشكل مفاجئ ونقلته وسائل الإعلام الإنجليزية فيما بينهما.

وأكدت النبأ زوجة لاعب تشيلي الدولي السابق في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت: "أصيب مارك جونزاليس جناح ليفربول السابق بنوبة قلبية عن عمر يناهز 36 عامًا".

وأكدت ماورا ريفيرا، زوجة جونزاليس، الخبر من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنها أضافت أنه يشعر "بتحسن طفيف في الساعات الماضية.

وقالت: "عانى مارك من احتشاء حاد في عضلة القلب "نوبة قلبية" وأنا أشاركه هنا والآن حتى نعرف أنه ليس كل ما يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي يكون جميلًا دائمًا".

وأكدت أن الأمر كان مخيفًا حقًا خلال الأيام الماضية حيث أن التطورات التي طرأت على حالته الصحية أثارت القلق فيما بينهما، قبل أن تتحسن حالته نسبيًا في الساعات الأخيرة.

وأضافت: "أكتب هذا لأنك ما زلت هنا معنا وأفضل قليلاً مما كنت عليه، ولأن حقيقة أنك ما زلت هنا معنا من نواح كثيرة، تجعلنا نعتز بكل لحظة نعيشها معًا، رفقة العائلة، وقبل كل شيء، الحياة نفسها".

وتابعت: "إنه لأمر مدهش كيف يمكن أن يتغير كل شيء من لحظة إلى أخرى، يمكن للحياة أن تفاجئنا وتختبرنا، وتغرس الخوف في قلوبنا، ولكن بالإيمان والقوة والأمل، يمكننا الخروج من كل اللحظات السيئة".

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وخاض مارك جونزاليس 36 مباراة في جميع المسابقات مع ليفربول تحت قيادة رافا بينيتيز خلال موسم 2006-2007 قبل أن يعود إلى إسبانيا مع ريال بيتيس في نهاية الموسم.