في الزمالك .. لا أزمة في عدم تجديد النجوم ولكن!

نجوم الزمالك .. إلى أين؟

أزمة كبيرة يعيشها نادي الزمالك حاليًا من الناحية المادية، عقب رحيل مجلس إدارة النادي السابق برئاسة مرتضى منصور بقرار من وزارة الرياضة، وتعيين لجنة معينة لإدارة النادي، حيث لم تعد هناك موارد مالية تضخ في خزينة الفارس الأبيض من أجل رواتب اللاعبين وتمديد عقود التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

إغراءات تتحدث عنها تقارير صحفية لنجوم الزمالك، من أجل الحصول على خدماتهم، على رأسهم فرجاني ساسي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وأحمد سيد زيزو الذي تم ربطه أكثر من مرة بمحاولات من النادي الأهلي لضمه، وحديث عن أشرف بنشرقي وعدم تمديد عقده حتى الآن ولكن مازال عقده ساريًا ولكنه عنصرًا هامًا ومن المفترض عدم الانتظار لوقتٍ حرج مثلما حدث مع ساسي.

فماذا إذا لم يجدد نجوم الزمالك خلال الفترة المقبلة وحسم مصيرهم مع الفريق نهائيًا؟، هل هناك ما يعوض هؤلاء اللاعبين ..

أزمات التجديد

تعد الأزمة في الوقت الحالي التي ترهق الزمالك هو تمديد عقد فرجاني ساسي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وطلباته المالية التي تتخطى ما يتقضاه حاليًا رفقة الفارس الأبيض بمليون يورو، وهو ما يعد مستحيلًا في الوقت الحالي لما يواجه القلعة البيضاء من أزمات مالية متتالية.

جلسات عديدة بين الزمالك وساسي لم تصل إلى حل يرضي الطرفين، وهناك أزمة قد تكون بداية الموسم الجديد وهو عدم التمديد لكلًا من أشرف بنشرقي وأحمد سيد زيزو الجناحين الأساسيين للفريق، وفقدانهم ليس بالجيد ويسبب الكثير من الضرر في قوام الفريق الأساسي.

فهل هناك من يعوض رحيل أي من اللاعبين المتواجدين أو المرشحين للرحيل؟ ..

البدلاء .. لا مشكلة في الجناحين ولكن!

في الجناحين فالجناح الأيسر يمكن التعويض بواحد من أبرز اللاعبين في الدوري المصري حاليًا وهو رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار للاتحاد السكندري والذي يقدم مستويات أكثر من رائعة رفقة زعيم الثغر خلال الموسمين الماضيين، حيث سجل 6 أهداف خلال 16 مباراة شارك بها في الموسم الحالي، من 14 تسديدة بين القائمين والعارضة فضلًا عن مساهمته في صناعة الفرص بشكل كبير لزملاءه.

أما عن الجناح الأيمن، هناك بديلين قد يكونا لم يقدما المرغوب منهما أثناء تواجدهم في الزمالك قبل الخروج على سبيل الإعارة، ولكن أداء كلأ من مصطفى فتحي مع سموحة ومحمد أوناجم مع الوداد المغربي خلال الأشهر الماضية منذ يناير الماضي مبهر وإيجابي إلى حد كبير، حيث أحرز فتحي 5 أهداف وصنع مثلهم خلال 11 لقاء مع الفريق السكندري، وصنع 15 فرصة لزملاءه وسدد 14 كرة بين القائمين والعارضة.

أما عن محمد أوناجم، فقد ساهم في صعود فريقه وتصدر مجموعته في دوري أبطال إفريقيا، خلال 5 مباريات سجل هدفين وصنع هدف وصنع 3 فرص محققة لزملاءه وكان إيجابيًا بشكل كبير على المرمى رفقة وداد الأمة.

رحيل النجوم = بقاء ساسي ؟

إذا انتهت الأمور برحيل نجوم الفريق كما يوضح البعض مؤخرًا، بالإضافة إلى تخلص الأبيض من بعض المحترفين على رأسهم حميد أحداد الذي لم يقنع الجماهير ويقدم المرغوب منه حتى الآن، قد يكون العائد المادي يساهم في حل أزمة فرجاني ساسي، الجميع مقتنع تمامًا أن فرجاني ساسي في وسط ملعب الزمالك ليس له بديلًا لما يقدمه التونسي.

السيولة المالية التي قد يفكر بها مجلس إدارة نادي الزمالك أثناء ميركاتو الصيف المقبل، بالتخلص ببعض اللاعبين من أجل تمديد عقد أحد نجومه، قد تنجح وقد تفشل، ولكن بالطبع ستحتاج بتنازل من قبل التونسي في المقابل المادي الذي يطلبه من القلعة البيضاء حيث يطلب ما يقرب من 2 مليون يورو و800 ألف.