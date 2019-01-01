في آخر مبارياته مع تشيلسي.. وداع عاطفي لفابريجاس قبل انضمامه لموناكو

فابريجاس يشكر الجماهير، والجماهير تشكر فابريجاس في وداع عاطفي قبل رحيله إلى موناكو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اعترف سيسك فابريجاس أنه نال أفضل وداع من الممكن أن يحصل عليه في آخر مبارياته مع تشيلسي قبل رحيله عن الفريق صوب موناكو الفرنسي. اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

وكان سيسك فابريجاس قد لعب مباراته الأهيرة مع تشيلسي ضد نوتنجهام فورست، ضمن منافسات دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخرج فابريجاس من المباراة في الدقيقة 85 حينما استبدله المدرب ماوريسيو ساري بنجولو كانتي حتى ينال التصفيقات في ستامفورد بريدج.

وبالفعل خرج فابريجاس تحت دوي التصفيقات الحارة من قبل جماهير تشيلسي التي علمت برحيله عن الفريق بعد هذه المباراة من خلال التقارير الصحفية.

وعقب المباراة، أكد فابريجاس صحة هذه التقارير كما أكد رحيله عن الفريق، قبل أن يتوجه بالشكر للجميع في تشيلسي على كل ما قدموه له من الدعم والمساندة خلال السنوات الماضية.

يذكر أن سيسك فابريجاس كان قد انضم إلى صفوف تشيلسي عام 2014، ونجح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع الفريق في مرتين عامي 2015 و 2017 مع مورينيو وكونتي على التوالي.