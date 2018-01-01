فييرا يُفسر سبب غياب بالوتيلي عن تدريبات نيس

بالوتيلي وفصل جديد مع نيس الفرنسي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يواصل المهاجم الإيطالي، إثارة الجدل في صفوف نيس الفرنسي، مع اقتراب رحيله عن صفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الثنائي اللاتيني، البرازيلي دانتي والأرجنتيني بينيتيز، قد حصلا على إذن بالعودة في الثاني من يناير المقبل لتدريبات الفريق بعد نهاية إجازات أعياد الميلاد ووسط الموسم.

لكن لاعب ميلان وإنتر السابق غاب عن الظهور في تدريبات النسور اليوم، مما فتح الباب حول إمكانية رحيله وتزايد فرص عدم بقاءه.

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المدير الفني الفرنسي باتريك فييرا علق على غياب الإيطالي، بأنه تم بالاتفاق معه كما تحدث عن إمكانية رحيل مهاجمه الذي لم يسجل أي هدفاً الموسم الحالي.

🇮🇹قبل لقاء نابولي وبولونيا

❌لا للتفرقة.. لا للعنصرية

الجماهير ترسل برسالة دعم لكوليبالي @kkoulibaly26 💙#JeSuisKoulibaly pic.twitter.com/pnMvb2nHfw — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 29, 2018

وقال مدرب نيويورك سيتي السابق: "من المبكر الحديث عن إمكانية رحيله، نحن نقوم بدورنا مع احترام اللاعب، الذي يمتلك تعاقد معنا، وهو من سيقرر النهاية".

وتابع: "نعلم تواجد عدة احتمالات، وسنعمل على اتخاذ القرار الأفضل لجميع الأطراف لضمان سعادتهم في النهاية".

ويعد مارسيليا الفرنسي من أبرز المهتمين بالحصول على خدمات بالوتيلي، على الرغم من فشل المفاوضات في الصيف الماضي.

53 نقطة في 19 يوم 😳

101 نقطة في عام 2018👌

يبدو أنها سنة الأرقام القياسية في يوفنتوس 👏 pic.twitter.com/o33lctIUNB — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 29, 2018

وكان نيس قد حدد قيمة بيع بالوتيلي سابقًا، ما بين مليون ونصف وثلاثة ملايين يورو.