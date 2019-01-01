فييرا يرحب باقتراح فينجر بخصوص مستقبله

باتريك فييرا يتمنى تدريب آرسنال أو إنتر حسب نصيحة أرسين فينجر

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال باتريك فييرا المدير الفني الحالي لنادي نيس الفرنسي أنه يتمنى تنفيذ نصيحة أرسين فينجر بتدريب أحد فريقيه السابقين.

وكان فينجر قد نصح باتريك فييرا بخوض تجربة تدريبية في الدوري الإنجليزي الممتاز أو في الدوري الإيطالي.

وفسر فينجر ذلك بأن كليهما يعطيان المدرب الكثير من الخبرة التي يحتاجها في بداية مسيرته التدريبية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ مايو ٢٠١٩

وحول ذلك، قال باتريك فييرا إنه يتمنى تنفيذ نصيحة مدربه السابق أرسين فينجر خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف: "أتمنى أن تكون عودتي للدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإيطالي كمدرب من بوابة إما آرسنال أو إنتر"

وتابع: "لقد ارتديت قميص الفريقين وأحمل الكثير من الذكريات هنا وهناك، أتمنى أن أعود إلى فريق منهما كمدرب مستقبلًا"

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يذكر أن أرسين فينجر كان قد ترك تدريب آرسنال مع نهاية الموسم الماضي بعد رحلة طويلة امتدت لـ 22 عامًا من النجاحات والإخفاقات.