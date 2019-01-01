فييرا يتهم إيطاليا بالجهل بسبب العنصرية

بسبب الهجوم المتكرر على اللاعبين أصحاب البشرة السمراء

اتهم باتريك فييرا نجم يوفنتوس وإنتر السابق، بعض المجموعات في المجتمع الإيطالي بالجهل، بسبب الهجوم العنصري المستمر على أصحاب البشرة السمراء.

الجدل يتواصل في الملاعب الإيطالية بشكل مستمر، وهذه المرة كانت بنصف نهائي كأس إيطاليا بين لاتسيو وميلان.

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رغم كل التحذيرات الأمنية، إلا أن ألتراس لاتسيو واصل هجومه العنصري على العديد من لاعبي الروسونيري.

وقال فييرا عن تلك القضية:"لم يتغير أي شيء منذ الفترة التي قضيتها في إيطاليا، عندما يكون هناك شخصاً مثل كارلو تافيكيو الرئيس السابق للإتحاد الإيطالي، يقول تصريحات عنصرية ويبقى بمنصبه فهذا يعني أنه لم يتغير أي شيء".

وأضاف:"التكنولوجيا الآن تتيح لك التعرف على الأشخاص الذين يقومون بتلك الإساءات العنصرية، لو لم تفعل الأندية ذلك فيجب خصم النقاط منها".

وتابع:"يجب إيقاف المباريات، وأيضا على اللاعبين السود إظهار صلابة أكثر من ذلك ضد أي هجوم".

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الساحة الإيطالية شهدت حالة من الجدل، بعد تصريحات ليوناردو بونوتشي أن زميله مويس كين مسؤولا عن تعرضه للعنصرية، بعد احتفاله ضد كالياري.

وهو ما علق عليه أسطورة أرسنال السابق:"إيطاليا تحرم نفسها من الانفتاح على باقي العقليات الأخرى، مع الاحترام لكل محاولاتهم للتغير، ولكن هناك حالة من الجهل الشديد ينتج عنها تلك العنصرية".

يذكر أن فييرا قضى فترة طويلة في الدوري الإيطالي، حيث لعب لميلان قبل الانتقال لأرسنال، ومنه إلى يوفنتوس ثم إنتر في 2006.