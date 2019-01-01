فييرا: لا يوجد ما أقوله عن عودتي لأرسنال

أسطورة المدفعجية يمر بفترة صعبة مع نيس بالدوري الفرنسي

رد باتريك فييرا لاعب وسط أرسنال السابق، على التكهنات حول رحيله عن نادي نيس الفرنسي، والعودة للمدفعجية من جديد بمنصب المدير الفني للفريق.

أرسنال قام مؤخراً بإقالة الإسباني أوناي إيمري، بعد سلسلة من النتائج السيئة على المستوى والمحلي والأوروبي، كان آخرها الخسارة من إينتراخت فرانكفورت الخميس الماضي.

النادي الإنجليزي قام بتعيين فريدي ليونبيرج كمدرب مؤقت، وسط ترشيحات عديدة يأتي فييرا على رأسها، باعتباره أحد أبرز اللاعبين في تاريخ أرسنال ويمتلك بعض الخبرة التدريبية.

وقال الفرنسي عن هذه التكهنات:"لا يوجد أي شيء يمكنني الحديث عنه في الوقت الحالي أو تعليق مناسب على هذه الأنباء".

وأضاف:"يبدو أن الموضوع يشغل الإعلام والرأي العام أكثر مني ونادي أرسنال نفسه".

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وتبدو فرص فييرا في الرحيل عن نيس واردة على كل حال، حيث يقبع فريقه في النصف الثاني بجدول الدوري الفرنسي، بعد تخبط النتائج الفترة الأخيرة.

ويأتي أسطورة المدفعجية ضمن بعض المرشحين الآخرين لقيادة أرسنال، أبرزهم ماوريسيو بوتشيتينو وبريندان رودجرز وماسيميليانو أليجري.