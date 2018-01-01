فييرا: سأجتمع مع مسؤولي الإسماعيلي لاستقيل

الدراويش ودعوا كأس زايد بالأمس ومدربهم يعلن نيته الرحيل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن البرازيلي جورفان فييرا؛ المدير الفني للإسماعيلي، عزمه تقديم استقالته من الفريق بعدما ودع كأس زايد للأندية الأبطال.

وكان الدراويش قد تلقوا الهزيمة بالأمس أمام الرجاء المغربي بركلات الحظ الترجيحية بنتيجة 4-2، على ملعب مركب محمد الخامس، في إياب دور الـ16 بالبطولة العربية.

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فييرا قال، خلال تصريحاته لقناة "أبو ظبي الرياضية": "اللاعبون قدموا ما لديهم طوال المباراة، وفي الأخير فشلنا في التأهل، لأن ركلات الترجيح تعتمد على الحظ بشكل كبير".

وأضاف: "مسيرتي مع الإسماعيلي انتهت، سأجتمع اليوم الأربعاء، مع مجلس الإدارة لأقدم استقالتي بشكل رسمي وأنهى كافة الإجراءات".

يذكر أن الإسماعيلي يعاني من تراجع كبير في النتائج منذ بداية الموسم الجاري، فبعدما استعاد بريقه الموسم الماضي واحتل المركز الثاني، يأتي حاليًا في المركز الأخير في جدول الترتيب، برصيد 13 نقطة، جمعها من 13 مباراة.

لكنه نجح مؤخرًا في التأهل إلى دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، بعدما تغلب على لوميساجر نجوزي البوروندي بثلاثية مقابل هدف وحيد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ64.