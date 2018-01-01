فييرا: أتمنى ضرب بالوتيلي في الحائط

سوبر ماريو يستمر في إغضاب مدربيه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

اعترف مدرب نيس باتريك فييرا أنه في بعض الأحيان يتمنى لو أن بإمكانه ضرب لاعبه ماريو بالوتيلي في الحائظ بسبب تصرفاته.

واشتبك الثنائي في أكثر من مناسبة سابقة منذ تولى فييرا تدريب الفريق بداية هذا الموسم وكشفت تقارير عن مشاكل جديدة بين الثنائي الأسابيع الماضية.

فبحسب "جورنال ديمانش"، فبالوتيلي قام بتحطيم غرفة خلف الملابس ورفض الاعتذار بعد تغييره في لقاء نيمس الأخير. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وذكرت الجريدة أن فييرا غاضب من المهاجم الإيطالي بسبب واقعة أخرى عندما غادر الاجتماع بين المدرب واللاعبين في لقاء جانجان دون إذن ليذهب إلى دورة المياه.

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وعلق فييرا على مشاكله مع بالوتيلي في تقرير مع "ليكيب": "مع ماريو في بعض الأحيان أشعر بالرغبة في الرد على تصرفاته".

وأضاف: "أحياناً أرغب بضربه في الحائط أو أعلقه من ملابسه ولكني أتراجع لأنني لست لاعباً وكل فعل أقوم به سيكون له تأثير وسأندم عليه".

وختم فييرا: "لا أريد المخاطرة بخسارة لاعب كبير وأحاول أن أكون بناءاً في نقدي له".

وسبق وتزامل فييرا وبالوتيلي كلاعبين في إنتر بالفترة من 2007 وحتى 2010 تحت قيادة روبيرتو مانشيني، ثم جوزيه مورينيو.

ولم يسجل بالوتيلي أي هدف حتى الآن في منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم.