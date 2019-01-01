فييرا آخر المرشحين لتدريب ميلان الموسم المقبل

قائمة طويلة من المرشحين لتولي قيادة الروسونيري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

دخل الفرنسي باتريك فييرا، مدرب نيس، دائرة الترشيحات لتدريب ميلان الموسم المقبل في حالة إقالة المدير الفني الحالي جينارو جاتوزو.

مستقبل جاتوزو لا يبدو واضحاً فيما يخص الاستمرار في تدريب ميلان، خصوصاً في حالة فشل الفريق بالتأهل لدوري الأبطال.

وقالت "راي" إن فييرا هو آخر المرشحين من قبل إدارة الروسونيري للمنصب، ولكن يبقى مدرب روما أوزيبيو دي فرانشيسكو هو الأسم الأبرز.

وسبق لفييرا اللعب مع ميلان ما بين 1995 و1996، وخاض فقط مباراتين بقميص النادي قبل الانتقال إلى أرسنال، كما لعب في إيطاليا مع يوفنتوس وإنتر.

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وبدأ فييرا مشواره التدريبي من بوابة شباب مانشستر سيتي، ثم نيويورك سيتي، وأخيراً مع نيس بالدوري الفرنسي هذا الموسم.

وارتبط اسم فييرا بإمكانية تولي تدريب واحداً من مارسيليا أو ليون الموسم المقبل بعد الظهور الأول الجيد على الساحة التدريبية الفرنسية.

ويلعب ميلان مساء اليوم، السبت، أمام فيورنتينا ضمن لقاءات الجولة السادسة والثلاثين للدوري الإيطالي.