فيورنتينا يقترب من ضم ناينجولان رسميًا

فيورنتينا قريب من التعاقد مع رادجا ناينجولان على سبيل الإعارة قادمًا من إنتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب إتمام انتقال النجم البلجيكي رادجا ناينجولان إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة.

وتحدثت وسائل الإعلام الإيطالية منذ أيام عن تفضيل فيورنتينا ضم رادجا ناينجولان، متوسط ميدان إنتر، على ضم لوكاس بيليا، لاعب ميلان.

إنتر يفاوض نجم فرانكفورت

وكشفت كالتشيو ميركاتو ولاجازيتا ديلو سبورت عن التوصل إلى اتفاق بين إدراتي إنتر وفيورنتينا على أن ينتقل اللاعب إلى الفيولا على سبيل الإعارة.

وفي المقابل، أوضحت "سيكولو" أن بيليا أصبح قريباً من جنوى بعدما عرض الأخير التعاقد مع الأرجنتيني بشكل نهائي.

زاباكوستا يفتح الباب أمام العودة للدوري الإيطالي

ولم يتم الكشف عن نوعية الإعارة، سواء كانت مع أحقية الشراء أم إعارة جافة، ومن سيقوم بدفع راتب اللاعب خلال هذه الفترة.

يذكر أن فيورنتينا أتم صفقة انضمام الثنائي كيفين برينس بواتينج وبول ليرولا من صفوف ساسولو مقابل 13 مليون يورو.