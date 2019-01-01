فيورنتينا يعلن رغبته في ضم فرانك ريبيري وعدم قدرتهم على راتبه

نادي فيورنتينا الإيطالي يؤكد على رغبته في ضم النجم الفرنسي فرانك ريبيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد دانيلي برادي المدير الرياضي في نادي فيورنتينا الإيطالي على رغبة فريقه في الحصول على خدمات النجم الفرنسي فرانك ريبيري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها وأكد خلالها أن ريبيري سيقدم قيمة وإضافة فنية كبيرة لفريقه في الدوري الإيطالي لو تم انتقاله.

وقال برادي: "نحن معجبون بريبيري للغاية، لكن مثل كل اللاعبين العظماء هو يمر بفترة يحتاج فيها للتفكير فيما هو مقدم عليه مستقبلًا".

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وأضاف: "لا يمكننا أن نضمن له الراتب الذي تعرضه الفرق العربية والروسية، وهو لديه عروضًا مادية أكبر بكل تأكيد، لكننا سنرحب به بأيدي مفتوحة حال جاء لنا".

وأكمل: "في الوقت الحالي المفاوضات انتهت لا يوجد تقدم فيهم، نحن نريد لاعبين نستفيد منهم، لو كانوا نجومًا كبارًا سيكون ذلك مرحب به مثلما هو الأمر مع ريبيري".

جدير بالذكر أن ريبيري كان قد أعلن بنهاية الموسم الماضي عن انتهاء مسيرته في بايرن ميونخ، لكنه لم يعلن حتى الآن عن ناديه الجديد في الموسم الذي انطلق بالفعل.