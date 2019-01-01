فيورنتينا يبدأ مقاضاة أصحاب الرسائل المُشينة ضد أستوري

اللاعب رحل عن دنيانا منذ عامًا مضى

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد نادي فيورنتينا الإيطالي على اتخاذه الإجراءات القانونية، ضد الرسائل السلبية ضد قائد الفريق الراحل، دافيدي أستوري، عبر حسابتهم الشخصية.

وتوفى اللاعب في نهاية فبراير الماضي، عن عمر يناهز الـ31 عاماً، بسكتة قلبية، قبل مواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي.

وظهرت بعض التعليقات السلبية على اللاعب الراحل عقب تعادل فيورنتينا أمام إنتر في الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي بركلة جزاء مثيرة للجدل.

وأصدر النادي الإيطالي بيانًا رسمياً عبر موقعه جاء كالتالي: "يشعر فيورنتينا بالاستياء والحزن العميق بسبب تعاقب رسائل مشينة نشرها بعض الأفراد الذين استهدفوا دافيدي أستوري على القنوات الاجتماعية للنادي".

وأضاف: "ما زلنا نعتقد في الرياضة والقيم التي تمثلها، لا يمكن لحادثة كهذه أن تثير غضبًا لا معنى له، وندعو المُعجبين الحقيقيين إلى الابتعاد عن هؤلاء الأفراد الذين لا قيمة لهم".

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ويسعى فيورنتينا الذي انهى الموسم الماضي سابعاً، من حجز مقعد في الدوري الأوروبي الموسم الجاري، عقب الوصول للمربع الذهبي من كأس إيطاليا، وكذلك الاقتراب من المقاعد المؤهلة للمسابقات الأوروبية.