فيورنتينا غاضب من فلاهوفيتش.. هدف برشلونة يسبب أزمة في إيطاليا!

كشفت تقارير صحفية، أن نادي فيورنتينا، يتمسك باستمرار مهاجمه، دوشان فلاهوفيتش، والذي ارتبط بالرحيل عن صفوف الفريق الإيطالي خلال الفترة القادمة، ولكن الإدارة غاضبة من تصرفات اللاعب ووكيله.

ويعتبر المهاجم الصربي الشاب، واحد من أبرز المهاجمين الشباب في أوروبا بالوقت الحالي، وارتبط بالانتقال إلى العديد من الفرق، على رأسها برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع مهاجم صريح لقيادة هجوم الفريق، بعد اعتزال سيرخيو أجويرو بسبب أزمة صحية، وعدم اقتناع الجهاز الفني بقدرات لوك دي يونج مهاجم البلوجرانا الحالي، ويعد دوشان من أبرز أهداف الفريق في الصيف المقبل، بجانب إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، مع فيورنتينا في صيف 2023، وتأكد عدم رحيله في يناير الحالي، ليكون الصيف المقبل آخر فرصة للفريق الإيطالي، ليربح ماديًا في حال رحيل لاعبه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن إدارة فيورنتينا غاضبة من داركو ريسيتش، وكيل أعمال فلاهوفيتش، بسبب تصرفاته ومماطلته في تجديد العقد.

ونشرت الصحيفة الإسبانية، تصريحات لجو بارون المدير الرياضي في النادي الإيطالي قال فيها: "يجب ألا نخدع الجماهير، وكيل اللاعبين لم يمنح الفريق أي خيارات".

وواصل: "نحن في محادثات لتجديد عقد اللاعب معنا منذ أكثر من سنة، وفي نوفمبر الماضي التقى رئيس مجلس الإدارة مع ريسيتش وطلب ثلاثة أضعاف ما قدمناه في العرض الأخير".

وأتم تصريحاته غاضبًا: "ما فعله داركو ريسيتش، أظهر عدم احترام للنادي ورئيسه".

الجدير بالذكر أن دوشان شارك هذا الموسم مع فيورنتينا في 22 مباراة بكافة البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 18 هدفًا وصنع ثلاثة آخرين.