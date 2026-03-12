فيورنتينا - راكو 2-1
فيورنتينا (4-3-3): كريستنسن؛ فورتيني (68' دودو)، كوموزو، رانييري، جوسينز (58' هاريسون)؛ فابيان، ماندراغورا (82' فاجيولي)، ندور؛ باريزي، بيكولي (82' براشي)، فازيني (58' جودموندسون). المدرب: فانولي.
راكو (3-4-3): زيتش؛ تودور، راكوفتان، سفارناس؛ أمياو، ستروسكي (69' بولات) ، ريبكا، بينكو (58' أرسينيك)؛ ماكوتش، برونيس ( 79'روشا)، لوبيز (58' ديابي-فاديغا). المدرب: تومتشيك.
الحكم: كاباكوف (بلغاريا).
الهدافون: 60' برونيس، 62' ندور، 92' جودموندسون (ركلة جزاء).
اللاعبون الذين حصلوا على بطاقات صفراء: ستروسكي (R)، تودور (R)، باريزي (F)
طرد: