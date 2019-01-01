فيورنتينا يُلمح لضم إبراهيموفيتش

أين يلعب إبرا الموسم المقبل

ألمح فيورنتينا لإمكانية التعاقد مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الفترة المقبلة بعد إعلان الأخير الرحيل عن جالاكسي الأمريكي.

ونشر إبرا عبر صفحات التواصل الاجتماعية الخاصة به رسالة أعلن فيها مغادرة النادي الأمريكي، ودعا ساخراً جمهوره لمتابعة البيسبول بعد مغادرته.

ونشر فيورنتينا عبر حسابه الناطق باللغة الإنجليزية رسالة يقول إنها يتابع كرة البيسبول عن كثب، مما أثار التكهنات حول إمكانية ضم النجم السويدي.

وسبق وتحدث مسؤولين في الفيولا عن اهتمامهم بضم إبرا وإعادته لإيطاليا من جديد، وذلك في ظل وجود متابعة من عديد الأندية باللاعب.

وذكرت آخر التقارير في إيطاليا أن بولوينا هو الأكثر جدية في مفاوضاته مع إبراهيموفيتش، وكذلك ميلان. تابع هنا.

وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع جالاكسي بحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل، ويحق له التوقيع مجاناً مع أي نادي آخر.

وضم فيورنتينا الصيف الماضي الفرنسي فرانك ريبيري في صفقة مشابهة بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ.