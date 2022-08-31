فينيسيوس يتحدى نفسه .. 30 هدفًا هذا الموسم لإظهار قوته!

رغبة الإنفجار التهديفية تُسيطر على أذهان فينيسيوس جونيور هذا الموسم

سجل فينيسيوس جونيور هدفه الثاني هذا الموسم ضد إسبانيول، وهو الثاني على التوالي بعد أن بدأ سجله التهديفي هذا الموسم في الأسبوع الماضي ضد سيلتا فيجو، ويواصل البرازيلي تألقه بالتهديف بعد "الانفجار" التهديفي الذي قدمه في الموسم الماضي.

البرازيلي الدولي أزال لعنة الجفاف التى طاردته في السنوات الأولى مع ريال مدريد، بما قدمه الموسم الماضي، حيث سجل 22 هدفًا بعد سلسلة من الشُح التهديفي (3 أهداف في 18-19، و5 أهداف في موسم 19-20 و 6 أهداف خلال موسم 20-21).

وجاء التتويج لعمله الكبير في جانب إنهاء الهجمات، بتسجيله الهدف الذي منح ريال مدريد كأس دوري أبطال أوروبا ال14 في تاريخ النادي بهز شباك مرمى ليفربول في نهائي باريس، ليكون عام تكريس فينيسيوس كنجم للفريق بشكل لا يمكن أن ينتهي بطريقة أفضل.

طفرة تهديفية

في سن ال21 عادل فينيسيوس على سبيل المثال أفضل رقم هدافي لجاريث بيل بقميص ريال مدريد موسم 14-2013 بتسجيله حينها 22 هدفً، وأصبح ثاني أفضل هداف لريال مدريد، ولم يتفوق عليه سوى كريم بنزيما.

إضافة إلى أهدافه ال22 يظهر التأثير الهجومي المذهل لفينيسيوس من خلال 13 تمريرة حاسمة قدمها لزملائه وحصوله على خمسة ضربات جزاء.

وحسب تقرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اللاعب البرازيلي الدولي يريد رفع الرهان هذا الموسم بالذهاب بعيدًا، حيث يتحدى اللاعب نفسه ويشعر بقدرته على التقدم، حيث أصبح رهانه وشغله الشاغل هو ترسيخ قوته، وتحدى قدراته من أجل الوصول إلى سجلات أكبر وكسر حاجز ال30 هدفًا في الموسم.

مشاركة مستمرة

وأشار التقرير الإسباني إلى أن أحد مفاتيح تحقيق هدفه لا يكمن فقط في تحسينه أمام المرمى واللحظة الجيدة للفريق بشكل عام، ولكن أيضًا في الاستمرارية الكبيرة التي يحظى بها البرازيلي، حيث لعب الموسم الماضي 52 مباراة من أصل 56 لقاء في موسم ريال مدريد بنسبة مشاركة تصل إلى (93٪)، حيث ابتعد عن الإصابات بالإضافة إلى بنيته البدنية القوية والتى تقوم بدفعه لتحمل ضغط اللعب المتواصل.

لم يتعرض فينيسيوس للإصابة منذ مارس 2019 وهذا ما سمح له بلعب العديد من المباريات، حيث شارك في الموسم الماضي خلال 52 لقاء، إضافة إلى 49 مباراة من أصل 52 بنسبة (94٪) في 20-21 و38 من 51 (74٪) في 19-20، وشدد التقرير أن لعب فينيسيوس بكثرة ضروري للشخصية التهديفية التي يريد تحقيقها.

تجديد العقد

يعمل ريال مدريد على تمديد عقد فينيسيوس حتى عام 2028، لكن، كما ذكرت صحيفة "ماركا"، فإن اللاعب فضل فترة أقصر قليلاً، وتحديدًا حتى 2026 أو 2027، وقد يكون عامل تجديد العقد دافع إضافي لتحسنه هذا الموسم وتقديم أداء أكبر بعد الاستقرار.