فينيسيوس يبعث برسالة مؤثرة عقب التتويج بالدوري الإسباني

فينيسيوس جونيور نجم فريق ريال مدريد يؤكد سعادته بالفوز بالدوري الإسباني الأول في مسيرته الكروية.

أعرب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد عن سعادته بالفوز بالدوري الإسباني الأول في مسيرته الكروية رفقة النادي الملكي.

جاء هذا في رسالة نشرها اللاعب عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعية المختلفة، وأكد خلالها أن تحقيق البطولة في تلك الظروف الصعبة له وضع استثنائي بالنسبة له.

وقال فينيسيوس: "ذلك اللقب مميز للغاية بالنسبة لي، هو الأهم في مسيرتي الكروية وجاء في فترة صعبة للغاية كتلك التي نمر بها".

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وأضاف: "الآن أملك ثلاثة ألقاب مع أكبر أندية العالم، البعض حتى قال لي إنني لن أرتدي قميصهم أبدًا، لكن لا بأس بما وصلت له أليس كذلك".

وأردف: "أشكر الرب أن من حولي الآن أكثر ممن هم ضدي وكل يوم أتدرب بشكل أكبر وأضع تركيزي على صناعة التاريخ هنا".

وأنهى كلماته: "أريد أن أشكر الجميع هنا، عائلتي وأصدقائي وكل من في النادي، والجماهير المذهلة من كل أنحاء العالم".

جدير بالذكر أن فينيسيوس كان قد حقق بطولة كأس العالم للأندية في عام 2018 ثم نال لقب السوبر في يناير الماضي وأصبحت بطولة الدوري الإسباني هي ثالث بطولاته.