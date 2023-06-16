فينيسيوس يأخذ حقه "على مهل".. فالنسيا يخسر أهم رعاته رسميًا!

تستمر "قضية فينيسيوس" المتعلقة بالأحداث العنصرية التي تعرض لها في مباراة فالنسيا وريال مدريد الموسم المنصرم في الاشتعال، على الرغم من حقيقة أن نادي فالنسيا أدان العنصرية علنا
لكن الضرر الذي أصاب سمعة النادي الجالتشي بسبب تلك القضية يبدو أكبر من ذلك، فقد ضربت تلك الأحداث فالنسيا من الناحية الاقتصادية بشكل كبير.
علامة CAZOO البريطانية الراعي الأبرز لفالنسيا والموجودة على قمصان الخفافيش، استغلت ذلك الحادث لتبرر وداعًا كانت تطمح إليه منذ أشهر.
كانوا يبحثون باستماتة طيلة الأشهر الماضية عن أي غطاء يجعلهم لا يكملون السنة الثانية من عقدهم مع نادي فالنسيا، وبالفعل هذا ما أبلغوا به إدارة فالنسيا معللين سلوكهم برعاية النادي "لسلوكيات عنصرية".
ورفض فالنسيا ذلك الأمر في البداية وطالب الشركة بدفع أربعة ملايين يورو كشرط جزائي لعدم إتمام الموسم الثاني كما ينص التعاقد، إلا أن أحداث ملعب ميستايا ألقت بظلالها.
تلقى النادي اتصالاً من CAZOO لتحذيره من أن فالنسيا كسر أحد البنود التعاقدية للاتفاقية بين الطرفين والمتعلقة برعاية أي سلوك عنصري، وهو ما يعني دفع مليون يورو مقابل إنهاء العقد بين الطرفين، وفقًا لصحيفة "ريليفو" الإسبانية.
لم يكن CAZOO الراعي الوحيد الذي اتصل بمسؤولي فالنسيا بسبب الصورة السيئة التي تركها النادي، لكنه كان الوحيد الذي غادر لسبب بسيط وهو أن هذه كانت نيته قبل حدوث كل شيء.
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