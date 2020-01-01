فينيسيوس: هدفي قيادة ريال مدريد للفوز بالثلاثية

فينيسيوس يبحث عن تحقيق الأصعب لريال مدريد

أكد فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، أنّ فريقه سوف يقاتل لأجل الفوز بجميع الألقاب خلال الموسم الجديد مشيرًا إلى جاهزيته البدنية.

ريال مدريد حقق لقب الدوري الإسباني خلال الموسم المنصرم إلا أنّه ودّع كأس الملك من ربع النهائي ودوري أبطال أوروبا من دور الـ16.

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ويحاول النادي الملكي استغلال تخبط برشلونة وأزماته المتلاحقة، إلا أنّ إعلان ليونيل ميسي البقاء مع البلوجرنا عبر منصة جول في النسخة الإسبانية قد يمنح الفريق الكتالوني قوة أكبر للمنافسة.

وقال فينيسيوس في تصريحات مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الجميع تدرب في المنزل بعد انتهاء الموسم، لأننا نعرف أننا سوف نعاني لأجل الفوز بجميع الألقاب، كما أنني امتلك مدربًا خاصًا يساعدني على الحفاظ على لياقتي"

وتابع: "أشعر بأنني في أفضل حال على المستوى البدني وتدربت كثيرًا بصورة منفردة قبل العودة للعمل مع المجموعة. تركيزي كبير في فترة التحضيرات وأحاول تجنب الإصابات".

واختتم: "هدفنا في الموسم المقبل هو الفوز بكل الألقاب وسوف نقاتل في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس الملك. نجن نرغب في وضع ريال مدريد في أفضل مكان ممكن".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد لم يحقق الثلاثية ولا مرة في تاريخه بينما فاز بها برشلونة مرتين.