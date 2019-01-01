فينيسيوس لا يشعر بضغط خلافة كريستيانو رونالدو

فينيسيوس جونيور يتحدث عن مستقبله في ريال مدريد مع زيدان وضغوط خلافة كريستيانو رونالدو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أكد فينيسيوس جونيور أنه لا يشعر بأي من أنواع الضغط الإضافي بخصوص خلافة كريستيانو رونالدو في ريال مدريد.

وكان البعض قد اعتبر فينيسيوس هو خليفة رونالدو في ريال مدريد نظرًا لأنه يلعب على الجناح الأيسر كما كان يلعب صاروخ ماديرا حتى موسم 2017.

وبخصوص ذلك، يرى جونيور أن مستقبله مع ريال مدريد ما زال يخبئ الكثير مؤكدًا أنه لا حاجة في المزيد من الضغط واستعجال الفرص.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 1, 2019

وقال فينيسيوس: "لا أرى أني خليفة رونالدو، لذا فلا أشعر بأي ضغط إضافي حيال ذلك، سألعب لأقدم أفضل ما لدي من أجل الفريق فقط"

وأضاف: "الفرصة سأحصل عليها في جميع الأحوال، علي أن أقدم فقط ما يثبت أنني أستحقها، زيدان شخص عظيم ومدرب رائع وفخور بالعمل معه"

تيباس: نيمار مثال سيء ولا أريده في الدوري الإسباني

يذكر أن فينيسيوس جونيور كان قد انضم إلى ريال مدريد قبل بداية الموسم الماضي وقدم أداء كبيرًا جعل الجنيع ينتظر منه مستقبلًا باهرًا.