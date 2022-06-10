"فينيسيوس سيتخطى مبابي قريبًا ويصبح الملك"

توماس رونسيرو الصحفي الموالي لريال مدريد يثير الجدل.

أكد الصحفي توماس رونسيرو أن البرازيلي فينيسيوس جونيور سيكون أفضل من كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في المستقبل القريب.

جاء هذا بحسب ما ذكر في مقالة بصحفية "آس"، حيث أكد أن رفض مبابي لريال مدريد سيتسبب في تراجع قيمته في سوق اللاعبين.

وكتب رونسيرو: "فينيسيوس هو أفضل مثال على الإنفاق الذكي والتفكير في المستقبل، ضمه وهو في الـ 16 من عمره مقابل 45 مليون يورو لم يكن من الجنون".

وأضاف: "يملك إمكانات فريدة في كرة القدم الحديثة، ورائع في مواقف اللاعب ضد لاعب، هو لا يقارن لكنه في حاجة لبعض التفاصيل الصغيرة مثل اختيار التوقيت المناسب".

وأكمل: "فينيسيوس حل ثانيًا خلف مبابي في ترتيب المركز الدولي لدراسات الرياضة لأعلى اللاعبين قيمة في السوق وأمام إرلينج هالاند وبيدري لاعب برشلونة الذي لم يحقق أي لقب هذا الموسم".

وأردف: "مبابي جيد للغاية، لكن استمراره مع باريس سان جيرمان ووجود فينيسيوس في ريال مدريد سيجعل البرازيلي يتخطاه، وقريبًا سيكون الملك".

جدير بالذكر أن مبابي كان قد رفض الانضمام لصفوف ريال مدريد وفضل التجديد لباريس سان جيرمان بعد أشهر من انتشار العديد من الأخبار عن اتفاقه مع النادي الملكي.