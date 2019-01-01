فينيسيوس: أسير على خطى سترلينج في مانشستر سيتي

تعرف على تصريحات فينيسيوس حول مشاركته مع ريال مدريد

أكد فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، أنّه يحاول التحسن والتطور كما حدث مع رحيم سترلينج في مانشستر سيتي رافضًا الحديث عن مباراة الكلاسيكو.

فينيسيوس سجل أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا خلال مسيرته مع ريال مدريد أمام كلوب بروج.

وقال فينيسيوس في تصريحات عقب مباراة كلوب بروج: "لا نفكر حاليًا في مباراة الكلاسيكو وكل هدفنا الفوز على فالنسيا في الجولة المقبلة. أنا سعيد لأنني شاركت مرة أخرى وكل لاعب يرغب في الشعور بالثقة".

وتابع: "لا أدري ما هو الموقف في كتالونيا والإجراءات الأمنية لخوض الكلاسيكو. نحن في غرفة الملابس لا نتحدث عن الأمر ونتعامل مع كل مباراة على حدة وحاليًا هدفنا التركيز على مواجهة فالنسيا".

اللاعب البرازيلي واصل: "أود أن ألعب لمساعدة زملائي، أعتقد أنّ رحيم سترلينج عانى في البداية مع مانشستر سيتي في عملية تسجيل الأهداف ولكن الأمور تحسنت بعد ذلك. لقد تركت البرازيل في سن مبكرة للبحث عن التطور وتقديم الأفضل".

واختتم: "علاقتي جيدة برودريجو ونحن أصدقاء وسعيد لنجاحه، كما أنني لا أفكر في الرحيل عن ريال مدريد ولو على سبيل الإعارة وأعتقد أنّ المدرب زين الدين زيدان يعتمد عليّ كالبقية".

جدير بالذكر أنّ فينيسيوس انضم إلى ريال مدريد في صيف 2018 ولم يحصل على دقائق لعب كافية خلال الموسم الجاري تحت قيادة زيدان.