فينيسيوس جونيور يصبح ثالث لاعب من مواليد 2000 يشارك أساسيًا في الليجا

فينيسيوس ججونيور يواصل تحطيم الأرقام القياسية بمشاركته أساسيًا مع ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أصبح النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور ثالث لاعب من مواليد عام 2000 يشارك أساسيًا في مباراة ضمن منافسات الدوري الإسباني. اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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وأعلن ريال مدريد مشاركة فينيسيوس جونيور أساسيًا في مباراة الفريق أمام ريال سوسيداد ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإسباني.

وبمشاركة فينيسيوس جونيور أساسيًا، يصبح أصغر لاعب يشارك مع ريال مدريد في مباراة له بصفة أساسية خلال هذا الموسم محليًا وأوروبيًا.

وأصبح جونيور ثالث لاعب من مواليد عام 2000 يشارك أساسيًا في أي من مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم، والأول بالنسبة للقطبين ريال مدريد وبرشلونة.

وشارك كل من فيران توريس لاعب فالنسيا مع فريقه، و أيضًا موجايد صادق مع ديبورتيفو لاكورونيا، وكلاهما من مواليد عام 2000.

يذكر أن فينيسيوس جونيور قد سجل مع ريال مدريد هدفًا وحيدًا في بطولة الدوري الإسباني، وذلك أمام نادي بلد الوليد في أولى مباريات المدرب سولاري في الليجا.