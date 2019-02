فينيسيوس جونيور الأكثر صناعة للأهداف هذا الموسم في ريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أصبح النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور أكثر لاعب يصنع أهداف بقميص ريال مدريد هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وفاز ريال مدريد على مضيفه أياكس أمستردام بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في مباراة الذهاب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وسجل كريم بنزيما هدف ريال مدريد الأول من صناعة نجم المباراة فينيسيوس جونيور، ليواصل كلاهما تقديم أفضل ما لديهما مع ريال مدريد.

8 - Vinícius Júnior has provided eight assists in all competitions for Real Madrid - more than any of his teammates. Prodigy. #AJARMA pic.twitter.com/8xsNvrGllX