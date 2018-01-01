فينيسوس جونيور مستمر مع ريال مدريد

اللاعب البرازيلي الشاب فينيسوس جونيور لن يخرج من صفوف ريال مدريد في اعارة أو في أي انتقال خلال الفترة المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم على استمرار اللاعب الشاب فينيسوس جونيور مع نادي ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، نافية فكرة رحيله عن الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن النجم البرازيلي سعيد في صفوف النادي الملكي ولا يفكر في الرحيل لأي سبب في الوقت الحالي.

وذكرت الصحيفة أيضًا أن إدارة نادي ريال مدريد لا تفكر في ذلك الأمر على الإطلاق في ظل المستويات الطيبة التي يقدمها البرازيلي الشاب في كل مناسبة يظهر فيها مع الفريق.

لا جديد يذكر وجوائزه لا تحصى - ردود الفعل على تتويج صلاح

وكان رونالدو نازاريو نجم برشلونة وريال مدريد السابق، ورئيس نادي ريال بلد الوليد الحالي قد أكد في تصريحات صحفية أنه سيحب تواجد اللاعب في صفوف مشيدًا بإمكانياته الكبيرة.

وأكد رونالدو أنه بالفعل طلب من ريال مدريد أن يحصل على خدمات اللاعب ولو لفترة إعارة حتى نهاية الموسم للاستفادة من امكانياته ومنحه المزيد من الفرص للحصول على الدقائق.

حوار جول - ناني يتحدث عن ذكرياته مع فيرجسون ورونالدو واللحظة الأفضل مع مانشستر يونايتد

جدير بالذكر أن اللاعب الشاب كان قد شارك مع ريال مدريد في ثماني مباريات هذا الموسم بمختلف البطولات، وسجل خلالهم هدفين وصنع أربعة.