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أعاد البلجيكي ديفي ريجو؛ المدير الرياضي لفينورد، الحديث عن المفاوضات السعودية مع نجم الفريق الجزائري أنيس حاج موسى، للواجهة من جديد، كاشفًا عن كم الضغوطات التي تعرض لها.

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وكان نادي الاتحاد السعودي يسعى بقوة لضم الجناح الجزائري في الميركاتو الصيفي الماضي، لتعويض رحيل الفرنسي موسى ديابي نحو باير ليفركوزن، حيث أصر الأخير على مغادرة قلعة النمور.

النادي الهولندي لم يكن يمانع إتمام انتقال حاج موسى لنظيره السعودي، لكن ضعف مقدم الصفقة المعروض من الاتحاد، دفعه لطلب ضمانات بنكية لضمان حقوقه في بقية أقساط الصفقة، وهو ما فشل الأخير في توفيره، لتفشل الصفقة في الأخير.

حول تلك الفترة، قال ريجو في تصريحاته لصحيفة "Het Laatste Nieuws": "في اللحظة الأخيرة، قدّم فريق سعودي عرضًا ضخمًا وتعرضنا للضغط من عدة جوانب للموافقة. عندما تتلقى اتصالات ومطاردة بلا توقف، وتصلك حتى رسائل تتعلق بعائلتك (تهديدات بحسب الصحيفة البلجيكية)، فهذا يؤثر فيك، خاصةً أنني لم أختبر شيئًا كهذا من قبل في بلجيكا".

وأضاف: "لكن بصرف النظر عن أنك تفضل عدم بيع لاعب مهم عندما تكون نافذة انتقالاتك قد أُغلقت بالفعل، لم تكن هناك ضمانات بنكية، وهذا جعل من السهل عليّ تجاوز الأمر، وبعد 48 ساعة انتهى كل شيء".

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يذكر أن الاتحاد فشل في التعاقد مع بديل أجنبي لموسى ديابي بعد فشل صفقة حاج موسى، ليبقى الجزائري مع فينورد متألقًا بـ11 مساهمة تهديفية خلال 16 مباراة بمختلف بطولات الموسم الجاري.