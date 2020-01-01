فينسيوس جونيور يكشف موقفه من الانضمام إلى باريس سان جيرمان

البرازيلي صمم على رغبته في البقاء ضمن جدران سانتياجو برنابيو

قال لاعب ريال مدريد البرازيلي فينسيوس جونيور إنه لاعب يصدق أن فريقه هزم اليوم على أرضه برباعية.

ريال مدريد كان قد ودع ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة أمام ريال سوسيداد برباعية مقابل ثلاثة، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأضاف فينسيوس في تصريحات عقب المباراة نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "الخسارة برباعية على ملعبنا صعبة للغاية، تلك هي الخسارة الأولى لنا على ملعبنا هذا الموسم".

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وتابع: "أتمنى من الجمهور مواصلة دعمنا على أرض الملعب من أجل استمرارنا في القتال للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم والدوري الإسباني".

وأردف: "ملخص الأداء اليوم لم نكن جيدين على الإطلاق سوسيداد كان أفضل مننا في المجمل، وهذا أمر مخزي للغاية".

زيدان: هزيمة مؤلمة وقاسية ولكن هذه هي كرة القدم

وعن مستواه في الفترة الأخيرة أكد أنه يتمنى أن يسير على هذا المنوال دون التعرض لإصابة كما حدث معه الموسم الماضي، مشيداً بالدفعة التي اعطاها له المدرب زين الدين زيدان في التدريبات.

فينسيوس ارتبط اسمه بالرحيل عن ريال مدريد في الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان لكن الظهير البرازيلي صمم على رغبته البقاء في ريال مدريد وأنه لن يرحل إلى باريس.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن حامل لقب الموسم الماضي برشلونة.