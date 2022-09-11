فينسنت أبو بكر .. أسد دولي وقطة النصر المحلية!

رهان خاسر في الموسم الماضي، وبداية غير مبشرة في الموسم الحالي، هذا باختصار حال المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر مع نادي النصر السعودي، منذ انضمامه..

حديث مستمر من الصحافة التركية عن رغبته في الرحيل، بسبب الخلافات المالية، لكن انتهى الميركاتو الصيفي دون أي جديد، اللاعب مستمر، والانتقادات كذلك مستمرة.

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Shahid

ثنائية خطيرة باءت بالفشل:

في الثامن من يونيو 2021، أعلن العالمي تعاقده مع مهاجم الأسود غير المروضة قادمًا من بشكتاش التركي.

وقتها ورغم أنه كان ميركاتو صيفي مشتعلًا على كافة الأصعدة إلا أن النصر خطف الأجواء، فكان عنوان "إعادة ثنائية تاليسكا وأبو بكر" هو الأبرز في الصحافة السعودية.

Nassr Twitter

12 هدفًا سجلها أبو بكر مقابل 13 أحرزها البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب الوسط، لصالح بشكتاش في موسم 2016-2017، ليقودانه للتتويج بلقب الدوري المحلي.

هذا التناوب في تسجيل الأهداف، زاد من عظمة هذا الثنائي خلال فترة وجودهما بالدوري التركي، وهو ما توقع الكثيرون أن يحدث عند الجمع بينهما في العالمي.

لكن ليس كل ما نحلم به يتحقق، فكانت الصدمة على الأراضي السعودية..

تاليسكا يصنع ويسجل، وأبو بكر مهاجم مكسور الجناح، حتى اضطر الجهاز الفني للاعتماد على الأول في مركز المهاجم الصريح، لتعويض عجز المهاجم الكاميروني.

لماذا لا يكون أبو بكر كتاليسكا؟

al nassr twitter

فؤاد أنور؛ أحد نجوم المنتخب السعودي والنصر السابقين، دافع عن أبو بكر أمام الانتقادات الكثيرة التي يتعرض لها، مبررًا موقفه بأن النصر لا يمتلك صانع الألعاب الجيد الذي يُهيئ الكرة له..

أنور قال، خلال تصريحاته لبرنامج "المنتصف": "أبو بكر يحتاج من يصنع له، وهذا النصر مفتقده، حاليًا عندما يلعب هو وتاليسكا، فإن الأخير يصنع، وأحيانًا هو يذهب للباب قبل أبو بكر، ويختار مواقع من المفترض أن يختارها أبو بكر، لذلك كي أتمكن من الحكم عليه 100%، لا بد أن تصل له كرات على الأقل أن تصل له كرات مناسبة".

أراد نجم العالمي الأسبق أن يدافع عن أبو بكر، لكن حقيقة الأمر أنه ورطه أكثر، تاليسكا يصنع ويصل للمكان المفترض أن يتواجد به هداف الفريق، ثم يسجل، ويظل هناك من يدافع عن أبو بكر!

وهنا الخطأ الأكبر الذي وقع به النصر في الميركاتو الصيفي الماضي، بعدم التعاقد مع مهاجم هداف، يجيد التسجيل من أنصاف الفرص، في ظل عجز الكاميروني الواضح عن سد هذه الثغرة في هجوم العالمي، كان الفريق في حاجة ماسة لمدافع شرس داخل منطقة الـ18 لتعويض رحيل المغربي عبد الرزاق حمد الله، لكن الإدارة فضلت استمرار الاعتماد على أبو بكر على أمل أن يستفيق.

عباءة الأسد الدولي خادعة:

Getty

عندما يتألق أبو بكر في مباراة واحدة الموسم الماضي، كان جمهور العالمي وإعلامه يصعدا به للسماء، وكم هو حقًا أسد من الأسود غير المروضة!، لكن مباراة أخرى سيئة كانت كفيلة للهجوم عليه وكيل السباب له.

لكن جاءت كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، لتطرح عديد علامات الاستفهام حول اللاعب..

14 هدفًا في 7 مباريات سجلها أبو بكر في البطولة القارية مع منتخب بلاده، توج بها هدافًا للبطولة، رغم وداعه للبطولة من دور نصف النهائي.

سجل فينسنت 14 هدفًا من 14.65 كانوا متوقعين منه، بحسب الفرص التي أتيحت له في المباراة، أي أنه نجح في استغلال العدد الأكبر وتفوق على نفسه.

هذا بخلاف أنه صنع عشرة أهداف أخرى لزملائه.

goal

هذا الأداء الدولي، الذي لم يراه جمهور النصر محليًا قبل هذه البطولة، توقعوا أن يشاهدوه في النصف الثاني من الموسم، لكن ضربت الإصابات اللاعب، فتذبذب بين صعود وهبوط، وكأن كأس إفريقيا 2021 ما هي إلا مجرد طفرة مؤقتة!

قطة محلية:

(C)Getty Images

ربما هناك من يدافع عن أبو بكر، ويتعلل بعدم التأقلم في الموسم الماضي، وتارةً أخرى بالإصابات التي ضربته، لكن لنترك الأرقام تخبرنا أولًا عن مردوده في المباريات التي شارك بها..

الكاميروني شارك في 23 مباراة بالدوري السعودي، سجل خلالها ثمانية أهداف فقط، وصنع أربعة آخرين، فيما مرر 17 تمريرة مفتاحية.

أما تسديداته فقد سدد 26 تسديدة بين القوائم الثلاث بنسبة نجاح 60.5% من إجمالي التسديدات، ووصلت مراوغاته الناجحة لـ32 مراوغة.

أما في الموسم الحالي، فالأمر لن يختلف كثيرًا، إذ سجل هدف وحيد خلال ثلاث مباريات، في الوقت الذي كان من المتوقع منه أن يحرز أكثر من هدفين، وفقًا للفرص التي أتيحت له، ولم يصنع أو يخلق أي فرصة لزملائه.

بينما سدد تسديدتين على المرمى بنسبة نجاح 40%، وقام بأبع مراوغات ناجحة.

قد يكون البعض محقًا أن اللاعبين من حول المهاجم الكاميروني ليسوا بنفس الكفاءة التي عليها لاعبو الكاميرون، ومن هنا يتألق مع منتخب بلاده.

لكن الفرق التي تبحث عن بطولات لا تحتاج لمهاجمين من نوعية أبو بكر؛ النوعية التي تحتاج الفريق بأكمله يخدمها، لا تجيد التهديف من ربع فرصة وليس حتى من أنصاف الفرص، لذلك أبو بكر ليس المهاجم المناسب للعالمي على الأقل في المرحلة الحالية!

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