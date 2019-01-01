فينجر ينفي اقترابه من تدريب نيوكاسل

لا يمانع التدريب في الدوري الإنجليزي



نفى أرسن فينجر مدرب أرسنال السابق، اقترابه من تدريب نيوكاسل يونايتد بداية من الموسم القادم.

نيوكاسل أعلن مؤخراً رحيل مدربه رافائيل بينيتيز، بسبب خلافه مع مايك آشلي مالك النادي الإنجليزي.

فينجر وباتريك فييرا وستيفن جيرارد، من أبرز المرشحين، ولكن يبدو أن مدرب المدفعجية غير مستعد لقبول المهمة.

وقال الفرنسي في تصريحات صحفية:"لا أعتقد أنني سأعود في المستقبل القريب، الآن هناك رغبة أكبر في العودة، ولكن ليس بالوقت الحالي".

جوردي كاردونير (نائب رئيس برشلونة): "نيمار يريد مغادرة باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة، ولست متفاجئ من هذا الأمر فليس هناك مكان أفضل من برشلونة" 🗣️ pic.twitter.com/a015gE9fdZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 27, 2019

وأضاف:"قررت الحصول على راحة والابتعاد بعد العمل 35 سنة متواصلة بدون أي انقطاع".

وعن التدريب داخل الدوري الإنجليزي:"أفضل الذهاب لدولة مختلفة، رغم أن البريميرليج هو المنافسة المفضلة بالنسبة لي".

نائب رئيس برشلونة: نيمار يرغب في العودة

وتابع:"الأمر يبدو صعباً لاستمراري مع أرسنال لفترة طويلة جداً، ولكن لما لا؟ ربما أحتاج بعض الوقت قبل اتخاذ أي قرار".

ليفربول يعلن التعاقد مع مدافع زفوله

يذكر أن فينجر ارتبط أيضاً بالانتقال للدوري الياباني، من أجل تدريب فريق فيسيل كوبي، والذي يضم بين صفوفه النجم الإسباني أندريس إنيستا.