فينجر يرد على إيمري: أرسنال لم يعان انحدارًا في المستوى من قبلك

فينجر يُعقب على تصريحات إيمري..

عارض الفرنسي أرسين فينجر، مدرب أرسنال السابق، تصريحات أوناي إيمري، الذي تولى تدريب الجانرز خلفًا له في صيف 2018.

إيمري الذي تعرض للإقالة من تدريب أرسنال في نوفمبر الماضي، برر فشله مع الفريق اللندني، بأن الجانرز كان يمر بمرحلة انحدار في المستوى في الموسمين الذين سبقا قدومه.

ورد فينجر، في تصريحات على هامش حفل توزيع جوائز "لوريوس" العالمية للرياضة، قائلاً: "في 2017 حققنا 75 نقطة وفزنا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي".

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وأضاف صاحب الـ70 عامًا: "وفي العام الذي سبقه (2016)، أنهينا الدوري الإنجليزي، في المركز الثاني، لذا لا يمكن أن تقول بإن آرسنال كان يعيش فترة هبوط".

وتابع: "2018 كان عامي الأخير مع أرسنال، ولكن من الصعب للغاية، التوصل إلى هذا الاستنتاج".

وأتم: "أرسنال في وضع قوي من الناحية المالية، عليك أن تدافع عما تفعله وألا تنظر حولك، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله".