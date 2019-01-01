فينجر: غياب الأداء الجماعي سبب تراجع مانشستر يونايتد

المدير الفني السابق لأرسنال يكشف عن سبب تراجع مانشستر يونايتد

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد آرسين فينجر المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنجليزي، أن سبب تراجع مانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة، هو عدم إيجاد الطريقة الجماعية التي اعتاد عليها الفريق.

وقال فينجر في تصريحات تلفزيونية: "لم يجدوا بعد الطريقة الجماعية المناسبة، ربما لأن هؤلاء اللاعبين ليسوا بالنضج الكافي ليلعبوا من أجل مانشستر يونايتد".

وواصل: "نشعر أن شيئاً ما يتحضر ولكنه ليس جاهزاً بعد، لهذا أقول إنهم ليسوا مرشحين للحصول على بطولة حالياً".

وأتم تصريحاته قائلاً: "هل سيحققون مثل ما حققه جيجز وسكولز وبيكهام خلال فترة لعبهم، شخصياً لست مقتنعاً بذلك".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط وبفارق الأهداف عن توتنهام صاحب المركز الثالث.