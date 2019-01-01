فينجر: سأكتب مذكراتي بالفرنسية والتدريب أصبح أصعب

آرسين فينجر المدير الفني السابق لآرسنال الإنجليزي يعلن عن كتابة سيرته الذاتية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن المدرب الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق آرسنال عن كتابته لسيرته الذاتية قريبًا باللغة الفرنسية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ضمن حوار مع شبكة "بي أن سبورتس" وأكد خلالها أن مهنة التدريب أصبحت أكثر صعوبة هذه الأيام.

فينجر: "سأكتب مذكراتي بكل تأكيد، لقد مررت بالكثير من الخبرات وأرى أنه من الضروري أن أمررها للأجيال المقبلة".

وأضاف: "سأكتبها لكن باللغة الفرنسية، أكون أكثر شعورًا بالراحة عندما أقوم بذلك، وأستطيع التعبير بشكل أفضل عن مشاعري".

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وعن تطور كرة القدم: "التدريب أصبح أصعب، فاللاعب حوله وكيل وممثل وممثل إعلانات والكثير من الأشخاص، في الأوقات السابقة كانت العلاقة مباشرة بشكل أكبر، فقط بين المدرب واللاعب، حتى المديرين الفنيين الآن لديهم حوالي ٢٠ مساعدًا، في الأوقات السابقة كان الحد الأقصى هو ثلاثة فقط".

جدير بالذكر أن فينجر بعيد عن التدريب منذ حوالي عام ونصف عندما أعلن آرسنال عن رحيله في نهاية الموسم قبل الماضي وحل أوناي إيمري بديلًا له.