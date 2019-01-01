فينجر يكشف سبب رفضه تدريب ريال مدريد

ويتحدث عن مواجهة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف آرسين فينجر المدير الفني السابق لآرسنال عن سبب رفضه تدريب ريال مدريد، رافضًا غلق الباب أمام تلك الفرصة مستقبلًا.

وتواجد المدرب الفرنسي بين جدران الفريق الإنجليزي منذ عام 1996 حتى 2018، وقد ارتبط مرارًا بالانتقال للعاصمة الإسبانية لكنه رفض تلك الفرصة.

وعن أسباب هذا، قال فينجر "بالنسبة لي، المدرب عليه أن يترك بصمته في النادي على 3 مستويات. الأول هو مسيرة اللاعبين الذين يعمل معهم، الثاني هو أسلوب لعب الفريق، والثالث هو هيكلية النادي الذي يعمل لصالحه. هذا الأمر بالنسبة لي مهم جدًا، ولذا شعرت أنها لم تكن اللحظة المناسبة لمغادرة الفريق لأننا كنا مازلنا في مرحلة تطوير هيكلية النادي".

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هل سيُدرب الريال مستقبلًا؟ أجاب "لا أستطيع الإجابة لأني لا أعرف ما الذي سيحدث مستقبلًا، وظيفتي أن أخرج أفضل ما لدى اللاعبين وأتمنى أن أواصل فعل هذا مستقبلًا، لكن لفعل هذا علي أولًا إخراج أفضل ما لدي وأنا أبحث حاليًا عن أفضل طريقة لأتطور".

أخيرًا قال فينجر عن مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس في دوري الأبطال "أعتقد أن يوفنتوس هو المرشح للفوز رغم أنه عامًا خاصًا لأتلتيكو مدريد كون النهائي سيلعب على ملعبه. بالنسبة لي، يوفنتوس هو الفريق الأكثر إقناعًا في الأشهر الأولى من الموسم".