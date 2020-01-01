فينجر: رونالدو اتفق مع آرسنال ومانشستر خطفه

ليس النجم الوحيد الذي ضاع من المدفعجية..

عاد مدرب آرسنال السابق أرسين فينجر للحديث عن الصفقات التي كاد فريقه أن يبرمها، وعلى رأسها النجم كريستيانو رونالدو، وكيف نجح مانشستر يونايتد في خطفه.

وسبق وكشف فينجر في أكثر من مناسبة سابقة كيف أن ناديه فرط في فرص التعاقد رونالدو، زلاتان إبراهيموفيتش، يايا توريه، وعديد الأسماء المميزة بالماضي.

وقال فينجر مع "جارديان": "صفقة أندم على عدم إتمامها؟ أوف! لن أقول لاعباً وحيداً ولكن خمسين!".

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وأكمل: "على الجانب الآخر، الأقرب كان كريستيانو رونالدو عندما انتقل إلى مانشستر يونايتد، امتلكنا اتفاقاً بالفعل مع سبورتينج لشبونة".

وواصل الفرنسي: "مانشستر ضم كارلوس كيروش كمساعد، وتفوقوا علينا وأخذوا رونالدو، ولكن كنا نملك الاتفاق معه، بل وامتلك حتى قميص لآرسنال وتناولت الغذاء معه ومع والدته في مركز التدريب".

واستمر: "رونالدو مثال من عديد الأمثلة، تاريخ هذا النادي حافل باللاعبين العظام الذين أضعنا فرصة ضمه".

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عديد الأندية مثل برشلونة، إنتر، وآخرين تابعوا رونالدو في أيامه الأولى مع سبورتينج لشبونة، ولكن مانشستر يونايتد كان السباق وحسم الصفقة.