فينجر: رفضت ضم بيل لآرسنال لهذا السبب

كشف الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني التاريخي لنادي آرسنال الإنجليزي عن تفاصيل تفويت فرصة التعاقد مع الويلزي جاريث بيل، حين كان لا يزال لاعبًا مراهقًا في نادي ساوثامبتون.

بيل تألق بشكل لافت للنظر رفقة ساوثامبتون، ما دفع نادي توتنهام للحصول على خدماته، ليصبح أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي في الفترة بين 2007 و2013، حيث انتقل بعدها إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وكشف فينجر عن الشكوك التي انتابته أثناء مراقبة بيل في ساوثامبتون، والتي أدت إلى عدم التوقيع معه في آرسنال.

وقال فينجر في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية : "لم نوقع مع بيل لأننا كنا نمتلك أشلي كول وجايل كليشي، ولم أكن أريد ظهيرًا آخر في اليسار".

وأضاف: "يجب أن أعترف أنه كان خطأ فادحًا، لأنه كان قادرًا أيضًا على اللعب في خط الوسط".

وتابع: "لقد مر بوقت عصيب في البداية مع توتنهام، لكن بعد أن انتقل إلى خط الوسط قدم أداءً استثنائيًا، أحيانًا تعتمد مسيرة اللاعب على وضعه في المكان المناسب".

مسيرة جاريث بيل كان من الممكن أن تختلف بشكل كامل إذا ما انتقل إلى آرسنال، لكن في بعض الأحيان يكون هناك فرصة لتجنب أخطاء الماضي.

وحسب صحيفة "as" الإسبانية، فإن جاريث بيل قد عاد إلى رادار آرسنال، حيث يستعد النادي اللندني لتقديم خمسة ملايين يورو للتعاقد مع جناح ريال مدريد في يناير المقبل.

ورغم أن القيمة قليلة للغاية على لاعب بحجم بيل، إلا أن الصحيفة الإسبانية تشير إلى أن ريال مدريد سيتخلص من اللاعب الذي بالكاد شارك مع الفريق في الموسم الحالي.

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