فينجر: رحيل رامسي ليوفنتوس خسارة كبيرة لآرسنال

مدرب آرسنال السابق ينهال بالمديح على لاعبه السابق آرون رامسي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد أرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق آرسنال بأن رحيل النجم الويلزي آرون رامسي ليوفنتوس خسارة كبيرة للفريق اللندني.

وكان رامسي قد اتفق مع يوفنتوس للانتقال له في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع آرسنال.

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ورفض النجم الويلزي التجديد مع المدفعجية بسبب الراتب الذي طلبه، والذي وافقت عليه إدارة نادي يوفنتوس بمنحه 7.5 مليون يورو سنويًا.

ولعب رامسي البالغ من العُمر 28 عامًا عشرة أعوام تحت إشراف أرسين فينجر، وتوجا سويًا بكأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات، منهم مرتين أحرز فيهما رامسي هدف الفوز.

وعن انتقاله للبيانكونيري قال فينجر: "هذه خسارة كبيرة لآرسنال، وخطوة مثيرة لرامسي، هو لاعب رائع ولديه إمكانيات مذهلة ويقدم الإضافة على المستوى الهجومي".

كما أضاف المدرب الفرنسي: "لا تستطيع أن تجد الكثير من اللاعبين بخط الوسط بإمكانيات رامسي، فهو إضافة عظيمة ليوفنتوس".