فينجر: اشتقت للتدريب وقد أعود الموسم المقبل

وسط شائعات بايرن ميونيخ.. فينجر يبدي استعداده للعودة

قال أرسين فينجر إنه من الممكن أن يعود إلى التدريب في الموسم المقبل، مؤكدًا أنه اشتاق كثيرًا لمزاولة مهنة التدريب منذ ابتعاده عنها.

وكان اسم فينجر قد تردد كثيرًا في الأيام الماضية خاصة بعد إقالة بايرن ميونيخ لمدربه الكرواتي نيكو كوفاتش وبحثه عن مدرب جديد للمرحلة المقبلة.

وحول ذلك، وأثناء تواجد أسطورة التدريب أرسين فينجر في ستوديو قنوات بي إن سبورتس الخاص بدوري أبطال أوروبا ومواجهات الليلة، تطرق إلى الحديث عن هذه المسألة.

وقال فينجر: "جئت إلى هنا من أجل الحديث عن مباريات اليوم ولكن لا بد وأن أجيب عن هذه التساؤلات، بالطبع اشتقت إلى التدريب خاصة وأنني قضيت أغلب فترات حياتي مدربًا"

وأضاف: "أنا الآن مستمتع بما أفعل وكل شيء له إيجابيات وسلبيات، أشتاق أحيانًا إلى الماضي ولكن الوقت الحالي به الكثير من الأشياء المميزة"

وتابع: "العودة إلى التدريب في الموسم القادم؟ هذا أمر ممكن، ولا أستطيع أن أنفيه، ما زلت أمتلك الشغف وذلك يكفي من أجل تجربة جديدة"

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يذكر أن فينجر قد ابتعد عن المشهد التدريبي بنهاية موسم 2018 والذي أسدل به الستار على مسيرته مع آرسنال والتي شهدت الكثير من النجاحات والإخفاقات.