فينجر: آرسنال لم يتواجد في نهائي الدوري الأوروبي

المدرب الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني السابق للآرسنال يهاجم أداء الفريق في نهائي الدوري الأوروبي أمام تشيلسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق آرسنال عن شعوره بإحباط كبير بسبب نتيجة مباراة المدفعجية ضد تشيلسي في الدوري الأوروبي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها فينجر لـ"بي ان سبورتس" وأكد خلالها أن الفريق لم يأتي لملعب المباراة خلال شوطها الثاني من الأساس.

لعب أنطونيو رييس 3 مواسم بقميص آرسنال، وتوج بالدوري الإنجليزي ليصبح أول لاعب إسباني يفوز بالبريميرليج 🏆pic.twitter.com/sI8WfIBs26 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ يونيو ٢٠١٩

وقال فينجر: "لقد شعرت أن أرسنال كان أفضل في الشوط الأول وقدموا مباراة جيدة، لكن بمجرد تسجيل تشيلسي لهدفهم الفريق كأنه تعرض للدمار فورًا".

وأضاف: "رغم الأداء الجيد في الشوط الأول في الشوط الثاني آرسنال لم يتواجد في الملعب من الأساس، لقد كانت ليلة حزينة للغاية علينا".

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وكان فريق أرسنال قد خسر أمام تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة نهائي بطولة الدوري الأوروبي التي أقيمت الأربعاء الماضي.

جدير بالذكر أن هذا هو النهائي الأوروبي الثاني الذي يخسره فريق أرسنال في تاريخه عقب نهائي دوري أبطال أوروبا في 2006 أمام برشلونة.