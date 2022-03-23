"فيناليسيما 2022": ما هي مباراة إيطاليا ضد الأرجنتين؟ وما هو موعدها وأين تقام؟

يستضيف ملعب ويمبلي مباراة عابرة للقارات تشهد مواجهة أبطال أوروبا وجهاً لوجه مع أبطال أمريكا الجنوبية هذا الصيف.

لأول مرة منذ 29 عامًا، ستخوض أفضل المنتخبات الوطنية في القارتين المنافسة على كأس أبطال "CONMEBOL-UEFA".

فازت الأرجنتين بقيادة دييجو مارادونا على الدنمارك في آخر نسخة للمسابقة في عام 1993، وأمام "الألبيسيليستي" الفرصة للفوز بها مرة أخرى هذا العام.

ما هي مباراة "فيناليسيما"؟

تشهد المسابقة مواجهة أبطال أوروبا مع نظرائهم من أمريكا الجنوبية في مواجهة من مباراة واحدة.

تقرر إحياء هذه البطولة هذا العام بعد أن وقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونظيره في أمريكا الجنوبية صفقة جديدة في سبتمبر 2021 من شأنها أن تشهد تعاون الهيئتين من خلال مشاركة مكتب في لندن واستضافة أحداث كرة القدم المختلفة.

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ستكون أول هذه الأحداث هي المواجهة في ويمبلي بين بطلي كل قارة.

من يلعب في مباراة "فيناليسيما"؟

سيواجه منتخب إيطاليا، الفائز ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، نظيره منتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا، للتعرف على من سيعود إلى الوطن بكأس "CONMEBOL-UEFA"، أو كأس أرتيميو فرانكي.

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وتضمن الاتفاقية الجديدة بين "كونميبول" و"يويفا" أن يكون هناك المزيد من النسخ من المواجهة بين بطليهما، والتي تقام كل أربع سنوات.

أين ستقام مباراة "فيناليسيما"؟

ستقام مباراة هذا العام على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وستعود إيطاليا إلى المكان الذي تغلبت فيه على إنجلترا بركلات الترجيح لتضمن لقب بطولة أوروبا 2020.

ما هو موعد مباراة "فيناليسيما"؟

تقام المباراة بين إيطاليا والأرجنتين يوم الأربعاء 1 يونيو 2022.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

المباراة الموعد الملعب إيطاليا - الأرجنتين الأربعاء 1 يونيو 2022،

21:45 مصر، 22:45 السعودية ويمبلي

كيف تشتري تذاكر مباراة "فيناليسيما" وما هي أسعار التذاكر؟

ستطرح التذاكر للبيع يوم 24 مارس الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية.

ويمكن شراء تذاكر هذه المباراة المرتقبة من خلال موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وستبلغ السعة 86 ألفاً وستُباع التذاكر على أساس أسبقية الحجز.

أسعار التذاكر