فينالدوم يكشف دور ملابس رونالدو في الفوز بدوري الأبطال

تعرف على قصة كلوب مع الملابس الداخلية لرونالدو

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

كشف جورجينيو فينالدوم، لاعب ليفربول، عن تفاصيل المحاضرة الأخيرة ليورجن كلوب، مدرب الفريق، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا والتي استخدم فيها الألماني الملابس الداخلية لكريستيانو رونالدو.

ليفربول نجح في الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد التغلب على توتنهام بثنائية نظيفة.

وقال فينالدوم في تصريحات لصحيفة "The Athletic": "قبل مباراة توتنهام وفي غرفة الملابس وجدنا كلوب يدخل لمحاضرة الفريق وهو يرتدي ملابس داخلية تحمل ماركة كريستيانو رونالدو".

وتابع: "حينما شاهدناه وقع الجميع على الأرض من كثرة الضحك، لقد كانت فكرة رائعة لكسر حالة القلق وجعلنا أكثر راحة".

صاحب الـ 28 عامًا أشار إلى كلوب اعتاد إطلاق العديد من النكات وهو ما يجعله دائمًا يظهر واثقًا ومرتاحًا وهذا ينعكس على اللاعبين الذين لا يشعرون بأي ضغوطات.

وأردف: "حينما أعاني من أي مشكلة أتحدث مع المدرب مباشرة وابعث له برسالة لتحديد موعد للقاء ودائمًا يظهر اهتمامه بي وبمشكلتي. أعتقد أنّه صديق ومدرب".

واختتم: "الجميع يسالني عن كلوب الإنسان وهل يفتعل هذه الطريقة في التعامل أمام الكاميرات، الحقيقة أنّه شخص عظيم ومقرب من كل اللاعبين ويمتلك شخصية مميزة للغاية".

جدير بالذكر أنّ كلوب لم يحقق أي بطولة مع ليفربول قبل الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ويستعد الريدز لمواجهة تشيلسي في السوبر الأوروبي مساء اليوم، الأربعاء، في اسطنبول.