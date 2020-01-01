فينالدوم يشرح .. كيف حوله كلوب للاعب أكثر اكتمالاً؟

الدولي الهولندي يعترف بفضل كلوب عليه منذ وصوله إلى ليفربول

تغنى متوسط ميدان ليفربول جورجينو فينالدوم بمدربه يورجن كلوب، وذلك لاعتقاده بأنه ساعده ليكون أقرب ما يكون للاعب الوسط المتكامل.

وجاء الدولي الهولندي إلى "أنفيلد روود" في صيف 2016، قادمًا من نيوكاسل يونايتد مقابل رسوم بلغت قرابة الـ30 مليون جنيه إسترليني، وآنذاك كان مركزه المفضل لاعب الوسط المهاجم.

وعن الاختلاف الهائل بين مستواه مع جيوش المدينة ومن قبله آيندهوفن وبين مستواه مع الريدز، قال لموقع اليويفا الرسمي "نعم تطورت بشكل جيد منذ انضمامي إلى ليفربول، وأصبحت أكثر من لاعب شامل".

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وأضاف "كنت معتادًا على اللعب في أدوار هجومية فقط، وفي كأس العالم 2014، لعبت في دور أكثر سيطرة في الوسط، وسارت الأمور على ما يرام، بعد ذلك لم أشغل هذا المركز مع آيندهوفن ونيوكاسل يونايتد".

وتابع "عندما تحدثت مع كلوب، رآني أكثر في الأدوار الدفاعية، وكنت بحاجة لأكون شاملاً، والأمر لم يكن سهلاً لأنني اعتدت على اللعب في الهجوم، لكنه ساعد في تطوري مستواي، وأعتقد أنني الآن أكثر اكتمالاً مما كنت عليه قبل وصولي إلى ليفربول".

وعن علاقته بمدربه الألماني، قال "أود القول بأن لكلوب التأثير الأكبر عليّ، إذ أنه أعاد النادي حيث كان في السابق وأعاد صورة النادي، وينبغي علي القول إن رؤيته مثالية لليفربول، ونحن اللاعبون نعشقه، وهذا لأنه يهتم بنا، غير أنه مدرب جيد ويُجيد التعامل مع الجميل لأنه شخص رائع للتعامل والعمل معه".

وساهم صاحب الـ29 عامًا بـ22 هدفًا من مشاركته في 177 مباراة في مختلف المسابقات بالقميص الأحمر، والأهم من ذلك، توج مع الفريق بثلاثية 2019 التاريخية دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.